Northugi irooniline ilkumine osutus prohvetlikuks

Northugi pilapilt Foto: Instagram

Kui veel hiljuti staariseisust nautinud kahekordne olümpiavõitja ja 13-kordne maailmameister Petter Northug MK-sarja avaetapil Norra koondisest välja jäeti, üllitas ta iroonilise koomikspildi ilkumaks riigi suusaliidu kallal. Paraku pildi järgi selgus, et õigus on just Norra suusaliidul.