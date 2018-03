Norra suusataja süüdistas olümpial suurüllatuse valmistanud venelast valetamises: ma ei usu seda p***a!

Norra murdmaasuusataja Emil Iversen ei usu olümpial neli medalit võitnud venelast Aleksander Bolšunovi, kes väitis, et oli paar nädalat enne Pyeongchangi talimänge tõsiselt haige.

Olümpiamängude eelviimasel päeval 50 km maratonis soomlase Iivo Niskaneni järel hõbeda võitnud Bolšunov ütles pärast võistlust, et oli hiljuti koos meeskonnakaaslase Denis Spitsoviga haiglaravil.

"Me pidime kolm nädalat tagasi haiglasse minema. Mul oli 40-kraadine palavik ja ma veetsin haiglas nädala. Seega alles kaks nädalat tagasi sain ma olümpiaks valmistuma hakata. See polnud kerge, aga ma olen õnnelik, et see õnnestus ja olin siin konkurentsivõimeline," rääkis 21-aastane Bolšunov.

Iversen venelase juttu uskuma ei jäänud. "Ma ei usu, et see p**k tõele vastab. Kui tal oli tõesti 40 kraadi palavikku ja ta pidi haiglas olema, siis pole mingit võimalust, et ta oleks siin sellises vormis olnud. Ma arvan, et ta lihtsalt treenis kodus," teatas Iversen Norra meediale.

Norraka sõnavõtt ajas omakorda Bolšunovi endast välja. "Ma olen üllatunud, et mees, kes mind ei tunne, saab midagi sellist öelda!" põrutas Bolšunov. "See pole õige. Kui te ei tea midagi, siis pole teil ka midagi arvata. Kui ma poleks sellises olukorras olnud, poleks ma ka midagi öelnud," kurjustas Pyeongchangis kolm hõbedat ja pronksi võitnud Bolšunov.

Lisaks maratonile võitis noor venelane hõbeda 4x10 km teatesõidus ja paarissprindis, pronksise autasu teenis ta individuaalsprindis.