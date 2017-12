Norra suusakoondises puhkes skandaal

Norra naissuusatajad on pahased, et koondise hooldemehed eelistavad meessuusatajaid ning valmistavad neile ette paremad suusad.

Antud teemal võttis Norra Rahvusringhäälingu NRK veergudel sõna viiamti toimunud Davosi MK-etapil naiste 10 km vabatehnikasõidus teise koha saavutanud Ragnhild Haga.

“Kui naistel on suuskadega probleeme, siis meie muret ei võeta nii tõsiselt nagu meeste oma samas olukorras. Peame saama võrdselt tähelepanu,“ pahandas Haga.

Haga kõrval võttis sõna ka Davosis 10. koha saanud Astrid Uhrenholdt Jacobsen, kelle arvates on samuti vaja võrdset kohtlemist. “Tulevikus on väga oluline, et teaksime täpselt juhtunu põhjuseid või miks olid meestel paremini ettevalmistatud suusad,“ sõnas ta.

Norra koondise hooldetiimi juht Knut Nystad teatas, et tema hinnangul on olukord meeste ja naiste vahel võrdne ning mehed mingit erikohtlemist ei saa.

Sarnase probleemiga on varem avalikkuse ette tulnud ka Rootsi naissuusatajad.