Norra suusajuht ründas FIS-i: nad tahtsid meie olümpia ära rikkuda

Norra suusakoondise murdmaajuhi Vidar Löfshusi sõnul üritas Rahvusvaheline Suusaliit (FIS) nende olümpiamänge ära rikkuda, kuid see ei läinud korda ja norralased näitasid ka Pyeongchangis oma ülemvõimu.

Löfhus heitis FISile ette, et dopinguga patustanud seitsmekordne maailmameister Therese Johaug ei pääsenud olümpiamängudele. Kui Norra antidopingu määratud 13-kuulise karistuse kohaselt oleks klostebooli kasutanud norralanna Pyeongchangis starti pääsenud, siis Rahvusvaheline Spordiarbitraaž (CAS) pikendas FISi kaebuse järel Johaugi võistluskeelu 18-kuuliseks.

"See on häbiväärne, et FIS ei lasknud teda (Johaug) olümpiale. Ma loodan, et nad näevad, et kuigi nad üritasid meie mänge rikkuda, olime ikkagi parimad. Ma loodan, et Kasper (FISi president Gian-Franco Kasper - toim) märkas seda," kritiseeris Löfshus Norra ajalehes Nettavisen.

FISi peasekretär Sarah Lewis vastas norralase süüdistusele ning märkis, et suusajuht võiks oma kriitika esitada ametlikke kanaleid pidi.

"Kui Norra murdmaakoondise juhil Vidar Löfshusil on kommentaare või küsimusi, mida ta sooviks adresseerida FISile, ning süüdistusi konkreetsete inimeste suhtes, on ta teretulnud seda tegema läbi Norra suusaliidu juhtkonna, kellega meil on konstruktiivne dialoog," teatas Lewis TV 2 Spordile.

Norra oli eile lõppenud taliolümpia edukaim medaliriik 39 medaliga - 14 kulda, 14 hõbedat ja 11 pronksi. Edukaim sportlane oli Norra suusataja Marit Björgen kahe kulla, ühe hõbeda ja kahe pronksiga.