Norra saadab olümpiadelegatsiooniga Pyeongchangi 6000 doosi astmaravimit

Norra Rahvusringhäälingu (NRK) teatel on trollidemaa sportlastega Pyeongchangi kaasa saadetamas 6000 doosi astmaravimit.

NRK tutvus Norra olümpiakomitee "ravimikotiga" ning avastas sealt järgmised arvud: kaasa on pakitud 1800 doosi Symbicorti, 1200 doosi Atroventi, 1200 doosi Alvescot, 360 doosi Ventolini ja 1200 doosi Airomiri.

See kõik on ametlikult tarvitamiseks taustajõududele, sest astmaga kimpus olevad sportlased peavad oma ravimite eest ise hoolitsema.

NRK uuris ka, kui palju astmarohtusid on plaanis kaasa võtta Soome, Rootsi ja Saksamaa olümpiakoondistel ning sai neilt kõigilt vastuseks, et palju vähem kui norralastel. Erinevalt Norrast ei plaaninud neist keegi kaasa võtta nebulisaatorit.

"Meil on kümme inhalaatorit Ventoliniga," ütles Soome koondise arst Maarit Valtonen. "Oleme kõikidele kroonilistele haigetele öelnud, et nad oma rohud ise kaasa võtaks ning pole tõenäoline, et keegi olümpia ajal esimest korda astmadiagnoosi saab."

Kümme inhalaatorit Ventoliniga tähendab 600 doosi. Seega on Norral kaasas kümme korda rohkem astmarohtusid kui soomlastel. Kümme inhalaatorit on ka Rootsi arstide reisikotis.

Sakslased ütlesid NRK-le, et nemad võtavad 251 inimese (154 neist on sportlased, ülejäänud taustajõud) peale kaasa 30 inhalaatorit ning see peaks ära katma ka paraolümplaste vajadused.