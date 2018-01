Norra mäesuusakoondis kisti natsiskandaali

Nimelt on sviitri käistel nooled, mis on väga sarnased Norras, Taanis, Rootsis ja Soomes tegutseva neonatsi organisatsiooni sümboolikale.

Norra olümpiakoondise riideid tootnud firma esindaja Hilde Midthjell keeldus sviitrite disaini muutmisest. "Neonatsid on marssinud ka Norra lippude all. Kas see tähendab, et edaspidi on nende lippude kasutamine keelatud?" küsis Midthjell irooniliselt.

Norway loves to knit, and it loves its Olympic skiers. But the sweater chosen for its Alpine ski team is entangled in a controversy involving neo-Nazis. https://t.co/KMwN1kCSr2

— New York Times World (@nytimesworld) January 31, 2018