Norra laskesuusatäht ei liitu boikotiga Venemaa MK-etapi vastu

Norra laskesuusataja Emil Hegle Svendsen ei kavatse paljude teiste sportlaste eeskujul boikoteerida tänavuse MK-sarja finaaletappi Tjumenis.

Kui näiteks Ameerika Ühendriikide ja Tšehhi laskesuusavõistkond on juba ametlikult kinnitanud, et nemad Venemaale võistlema ei sõida, siis Svendsen lubas Tjumenis starti asuda.

"Mina lähen Venemaale. Mõistagi olen ma skeptiline selle suhtes, mis Venemaa spordis on toimunud. Kindlasti leidis seal aset ka petmine, kuid kõige korrektsem on lasta antidopingu agentuuril seal rahulikult oma tööd teha, et olukord paraneks," sõnas Svendsen Expressenile.

Teiste seas on laskesuusatajaid kutsunud üles Tjumeni etappi boikoteerima ka noor Rootsi täht Sebastian Samuelsson.