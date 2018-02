Norra koondis sattus olümpial lõbusasse munaskandaali

Norra olümpiakoondise kokad avastasid Pyeongchangi jõudes, et keelebarjäär võib Lõuna-Koreas töötamise päris keeruliseks muuta.

Nimelt hakkasid Norra kokad olümpialinna jõudes toiduvarusid täiendama ning palusid endale ühest toidupoest 1500 muna tuua. Norralaste üllatuseks toodi neid aga lausa 15 000.

"See oli täiesti uskumatu!" rääkis Ståle Johansen Norra TV2 Sportenile. "Me olime väga üllatunud, kui nad munadega sisenesid. See munakastide kogus ei tahtnudki lõppeda. Terve veoauto oli neid täis."

Hiljem selgus, et korealased olid norralaste tellimuse mõistmiseks kasutanud interneti tõlkemootorit ning nii lipsaski sisse kümnekordne viga.

Norra kokad piirdusid siiski 1500 munaga, sest sellest peaks esialgu nende olümpiakoondislaste toitlustamiseks täiesti piisama.

Pyeongchangi olümpia algab järgmisel reedel.