Norra kangelane Kläbo: kuldsele sõidule eelnes magamata öö

Norra teatemeeskonna kahte viimast vahetust sõitnud Simen Hegstad Krüger ja Johannes Hösflot Kläbo tunnistasid, et olid võistluse eel väga närvis, sest kartsid oma rahvusmeeskonda alt vedada.

"See on väga haruldane, et ma ühe suusavõistluse eel nii närvis olen," sõnas suusavahetuse sõidu olümpiavõitja Krüger (24), kes tõi täna Norra tagasi kullamängu eelviimase vahetusega.

Norra ankrumees Kläbo (21) lisas omalt poolt: "Pean tunnistama, et ma ei maganud täna öösel kuigi palju."

"Aga kui sõit algas, tundsin end hästi. Sain täpselt sellise stardikoha nagu lootsin. Suusad olid lihtsalt fantastilised ja keha oli pingutuseks valmis. Pärast olümpia avavõistluse ebaõnnestumist on läinud kõik suurepäraselt," rääkis Kläbo Norra ajakirjanikele.

Norra järel said hõbemedali olümpiaatleedid Venemaalt ning pronksi Prantsusmaa. Eesti nelik lõpetas 14 meeskonna konkurentsis 12. kohal.