NII NAD ÜTLESID | Treener Saarepuu: olümpia kümnes koht läks klassikavahetuste nahka

Eesti teatenelik lõpetas Pyeongchangi meeste 4x10 km sõidu 12. kohaga. Eesmärgiks olnud esikümme jäi 59 sekundi kaugusele. Eesti sõitis koosseisus Andreas Veerpalu, Algo Kärp, Karel Tammjärv ja Raido Ränkel.

Toome siinkohal ära meeste kommentaarid ja ka treeneri Anti Saarepuu arvamuse.

Avavahetuse sõitja Andreas Veerpalu kommentaar: "Alguses oli raske ja ma sain haamri. Aga siis läks teistel samuti raskeks ja mul tekkis motivatsioon neid püüda. Üritasin lõpuni pingutada, et Algo saaks koos teistega rajale minna. Enam-vähem õnnestus. Meie eesmärk on saada vähemalt kümnes koht."

Algo Kärp: "Võitlesin täna kõigega. Enesetunne oli hea, aga ei saanud kuidagi suuski tööle. Pidamine ja libisemine olid kesised. Jäin laskumistel maha ja tõmbasin tõusudel järele. Aga lõpuks enam ei jõudnud tõmmata. Siis pingutasin nii palju, et saaks Karelile mõistlikus olukorras teate edasi anda."

Karel Tammjärv: "Ühe mehe püüdsin kinni ja teise peaaegu kinni. Andsin, mis anda oli, tegin oma maksimumi. Kümnes koht, mille eesmärgiks seadsime oli ühest küljest realistlik, aga teisest küljest paras pähkel. Seekord ei õnnestunud."

Ankrumees Raido Ränkel: "Iga võistlus on võitlus. Ainult Klaebo võib asja lõdvemalt võtta. Läksin stardist šveitslast püüdma, sain kätte, aga ta on minust kõvem, pani lõpus end maksma. Lootsime 10 sekka pressida, et äkki on mõnel riigil kehv päev. Aga ei olnud."

Team Haanja treener Anti Saarepuu: "Võistlus 10. koha nimel läks selle nahka, et andsime klassikas liiga palju ära. Veerpalu kaotas 1.30, Kärp veelgi enam ja sinna see läks. Tammjärvele paneks hindeks 5+ ja Ränkel rabeles samuti kõvasti."