Neli kuud vigastuspausil olnud iluuisutaja püstitas lühikavaga olümpiarekordi

Viimati oktoobris võistelnud iluuisutaja Yuzuru Hanyu on pärast meeste üksiksõidu lühikava kindel liider 111,68 punktiga, mis on ka uus olümpiarekord.

Hanyu tulemus on vaid 1,04 punkti vähem kui kehtiv maailmarekord, mis on ka tema nimel. Jaapanlase tulemuse teeb veel rohkem muljetavaladamaks fakt, et ta naases treeningutele mõned nädalad tagasi.

Pärast lühikava on teisel kohal Euroopa meister hispaanlane Javier Fernandez (107,58) ja kolmandat positsiooni hoiab Shoma Uno (104,17).

Meeste vabakava võistlus toimub laupäeval.