Naiste vahel läks kätšiks: USA iluuisutaja ründas maailmarekordi püstitanud venelannat

USA iluuisutaja Ashley Wagner avaldas arvamust, et Pyeongchangi olümpial naiste üksiksõidu lühikavas uue maailmarekordi (82,92 punkti) uisutanud venelanna Alina Zagitova esinemine võistkonnavõistluses ei kõlvanud kuskile.

"See pole mingi kava!" põrutas Wagner Twitteris pärast võistkonnavõistlust. "Ta tappis alguses aega ja kava teises pooles ainult hüppas. See pole õige esinemine. Kava algus oli täiesti tühi ja teine pool kaootiline. Ma mõistan, et hindamise süsteem seda võimaldab, kuid see pole iluuisutamine."

Kolmapäeval pärast naiste üksiksõidu lühikava, kus Zagitova püstitas maailmarekordi, küsisid ajakirjanikud venelannalt neile süüdistustele kommentaari.

"Minu kava oli tasakaalus: alguses aeglane muusika ja siis kiirem. Ja kõik minu hüpped olid täpselt muusikas," vastas Zagitova. Pikemalt ta ameeriklanna kriitikal peatuda ei tahtnud.