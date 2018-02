NAGU FILMIS | Politsei eest põgenenud Ahonen sai sissesõidukeelu Lõuna-Koreasse, mis õnneks aegus

Kui Soome suusahüppelegend Janne Ahonen lennukiga Lõuna-Koreasse jõudis, olid ta närvid rohkem püsti, kui tähtsate võistluste eel. Ta ei teadnud, kas üleüldse pääseb riiki ja oma seitsmendale olümpiale.

Põhjus, miks Ahonen pelgas piirilt tagasisaatmist, jääb aastasse 2000, nagu ta kirjutab oma raamatus „Kuningkotkas”. Toona toimus Lõuna-Koreas MK-etapp, kuid kõva tuul lubas teha vaid ühe treeninghüppe ning Soome seltskond läks baari lõõgastuma.

Varahommikul hotelli naastes olid Ahonen ja Risto Jussilainen pehmelt öeldes ülemeelikus tujus. Politseile see ei meeldinud ning mehed suunati vilkuriga autosse. See aga ei meeldinud omakorda soomlastele ning nad põgenesid, kuid püüti kinni.

„Käed pandi raudu ning nii mõnigi relv oli vöölt võetud ja meile suunatud, kuid selle peale hakkasime Ristoga hüsteeriliselt naerma ega saanud kuidagi pidama,” meenutas Ahonen. Kui hotellis käerauad maha võeti, lasi lõbus duo taas tagaukse kaudu jalga. Mehed mõtlesid, et on pääsenud, kuid lennujaamas ootas neid üllatus. „Piiril anti teada: „Härrad Ahonen ja Jussilainen, teid on riigist välja saadetud ja te ei tohi iial naasta.””

Ahonen tõdes, et nüüd, Seouli lennujaamas, võttis pisut kõhedaks. Aga kõik läks korda, sest sissesõidukeeld kehtis vaid mõne aasta.

Seega sai Ahonenist esimene soomlane, kes on võistelnud seitsmetel olümpiamängudel.