Musta leiba ja kaerahelbeid! Kellele viis olümpiakomitee peasekretär Pyeongchangi kodumaist toitu?

Eesti Olümpiakomitee peasekretär Siim Sukles saabus eile Pyeongchangi olümpiale, kaasas pisut eestimaiseid toiduaineid.

Nimelt tõi Sukles murdmaasuusatajale Tatjana Mannimale paki kaerahelbeid ning delegatsioonile tervikuna neli pätsi head musta leiba.

"Tatjana on harjunud võistluspäeva hommikul kaerahelbeputru sööma ja kuna seda siin ei pakuta, tuli see Eestist kaasa võtta," selgitas Eesti olümpiadelegatsiooni pressiesindaja Aivo Normak.

Must leib ei ole aga ühegi sportlase personaalne soov, vaid see läheb delegatsiooni peale ühiseks mekkimiseks. "Need leivad, mis me ise kaasa võtsime, on juba otsa saanud ja osutusid populaarseks. Meil käib ka päris palju külalisi, kellele seda pakkuda saame," rääkis Normak.