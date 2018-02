Milline on Tormis Laine potentsiaal? Kas saame esimese tippmäesuusataja?

Aastate jooksul on olümpiamängudel käinud mäesuusatamises Eestit esindamas mõned väliseestlased ja seejärel ka sõitjad, kes on alustanud karjääri kodumaal. Kõik on jäänud ikka poodiumist kaugele. Pyeongchangi mängudel olid ajakirjanikud alati kohal, kui mäest tuiskas alla 17-aastane Tormis Laine. Suuri tulemusi oli temalt liialt vara loota, kuid tuleviku mõttes tekitasid tema sõidud ikkagi huvi.

Olümpiamäel oli Austria suusagümnaasiumis õppiv Laine selge kollanokk. Suurslaalomis oli stardis ainult üks temast noorem osaleja. Slaalomis oli eestlane aga ainus, kelle sünniaasta algas numbriga kaks. Tulemus oli esimeselt alalt 40. koht ja teiselt katkestus. Rohkem elevust tekitaski tema potentsiaal ja teiseks tema spordimehelik suhtumine.