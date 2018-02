Miks valis Kilp teise veerandfinaali? Saarepuu: siis saab enne poolfinaali rohkem taastuda

Pyeongchangi taliolümpial suusasprindi kvalifikatsioonist 15. ajaga edasi pääsenud Marko Kilp valis teise veerandfinaalsõidu, kus tal tuleb võistelda Federico Pellegrino, Calle Halfvarssoni, Paal Golbergi, Eirik Brandsdali ja Kamil Buryga.

Kilp tegi valiku teise sõidu kasuks hetkel, mil seal olid juba Pellegrino, Halfvarsson ja Golberg, kes olid kvalifikatsioonis vastavalt 9., 10. ja 11. kohal. Hiljem lisandusid sellesse sõitu ka Brandsdal ja Bury.

Kui Kilp oleks ennast pannud viiendasse sõitu, oleks ta saanud märksa kergema veerandfinaali.

Team Haanja treener Anti Saarepuu sõnul ei kippunud keegi sprintereist end märkima viiendasse stardigruppi, sest siis jääb puhkeaeg enne poolfinaali liiga napiks. "Kõik kes said, läksid esimesse või teise gruppi - ka Marko Kilp, ta oli sellise otsuse juba varem vastu võtnud. Siis saab enne poolfinaali rohkem taastuda ja see on tänase raske raja korral väga-väga tähtis."

Olümpial minnakse suurte panuste peale välja, keegi ei lepi veerandfinaaliga, lisas Saarepuu: "MK-etapil võib end ka kaugemale paigutada, Kilp tegi nii näiteks Kuusamos. Lõppkokkuvõttes vahet pole, tugevad on kõik. Teisestki grupist võib Kilp edasi pääseda, arvan."