Miks lasevad lõunakorealased silmalauge lõigata ja kannavad marlilappi näo ees? Olümpial tegutsev eestlane selgitab

Olümpiamängude meeste hokiturniiril töötava Luige abiga püüame saada selgust, miks Lõuna-Korea elanikud mõnda asja teevad ning mille poolest on riik eriline ja silmapaistev.

Üherahvuseline riik

Lõuna-Koreas elavad peamiselt korealased ja teisi rahvusi on seal vähe. „See tuleneb nende kultuurist, et kõik on ühesugused ja keegi ei taha silma paista. Välismaalane paistab aga kohe silma ja üldjuhul pööratakse neile tähelepanu. Ausalt öeldes ei tahaks mustanahalisena siin riigis olla. Minul on blondi valge naisterahvana olnud pigem lihtne,” selgitab Luik.

„Üldjoontes on nad väga viisakad ja võivad kõiki külalislahkusega üle külvata. Kuid välismaalased end siin tavaliselt pikalt mugavalt ei tunne. Need, kellele meeldib, jäävad aga juba kauemaks.”