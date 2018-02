"Mida tema siin teeb?" Dopinguminevikuga Venemaa suusatreener toimetab Pyeongchangis nagu õige mees kunagi

Skandaalne suusatreener ja mänedžer Juri Tšarkovski mängib venelaste sõnul endiselt nende koondises suurt rolli. Kõikide ROK-i sätestatud reeglite järgi peaks mees aga Pyeongchangist väga kaugele eemale hoidma.

Pildi Tšarkovskist Pyeongchangi olümpia suuraraja ääres, päikeseprillid peas, raadiosaatja käes ja taustajõududele mõeldud vest seljas, avaldas Rootsi ajaleht Expressen.

75-aastane Tšarkovski (hüüdnimega Tšara) oli seotud 2014. aasta Sotši olümpia dopinguskandaaliga ning paistis hämarate tegude poolest silma ka aastaid varem. 2009. aastal visati ta Venemaa suusakoondisest välja, kui tema hoolealused Julia Tšepalova ja Jevgeni Dementjev EPO-ga vahele jäid.

Ta tuli suurde sporti loomulikult tagasi ning tõmbab ka täna Venemaa tiimis niite. "Ta on suur mees ja väga tähtis inimene meie tiimis. Ta toetab meid nii heas kui halvas ning ütleb asju, mida meil on vaja kuulda," ütles laupäeval OAR-ile (Olümpiasprtlased Venemaalt) teatesõidus pronksi toonud Julia Belorukova.

Küsimusele, kas tal oli ka viimases medalis suur roll, vastas Belorukova: "Kahtlemata."

Pronksi võitnud OAR-i meeskonna avavahetuse sõitja Andrei Larkov: "Ta (Tšarkovski) on meie tiimis number üks. Ta kontrollib kõike."

Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) lubas, et ei lase olümpiamängudele ligi ühtegi dopinguminevikuga Venemaa sportlast ega ametnikku. Seetõttu ei saanud näiteks akrediteeringut Venemaa suusaliidu juht Jelena Välbe, kuid Tšarkovski seevastu toimetab olümpiaraja ääres endiselt segamatult.

Rootslased kirjutasid Tšarkovskist ka eelmisel aastal Tour de Ski ajal, kui teda Oberstdorfis sportlasi juhendamas nähti. "See on väga solvav. Venelased on aastaid kõike eitanud, aga samad inimesed töötavad koondises ikka edasi. Vaja on muutust! Venelased peavad tõestama, et nad tõesti tahavad oma probleemidega tegeleda," ütles toona SVT kommentaator Jacob Hard.