Medalitseremoonial kõlab olümpiahümn ja lehvib olümpialipp: 15-aastane Venemaa olümpiavõitja vältis "mis tunne on?" küsimust

Kaks päeva enne olümpiamängude lõppu sai Venemaa kätte oma esimese olümpiakulla, aga kuna ei võistelda oma riigi alt, siis tõmmatakse ka medalitseremoonial masti olümpialipp ning mängitakse olümpiahümni.

Mõistagi pärisid iluuisutamise naiste üksiksõidu olümpiavõitjalt Alina Zagitovalt selle kohta ka ajakirjanikud ning 15-aastane sportlane jättis nad vastuse võlgu. "Kas ma võiksin selle küsimuse vahele jätta?" oli tema kommentaar.

Temast kolm aastat vanem hõbedanaine Jevgenia Medvedeva siiski soostus sel teemal sõna võtma: "Pole vahet, mis tingimused on. Inimesed teavad, kes me oleme ja täna me tõestasime end," oli ta veendunud.