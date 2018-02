Medalita jäänud olümpialane: neljas koht imeb täiega!

Briti freestyle-suusataja James Woods oli väga pettunud, et pidi olümpia pargisõidus leppima neljanda kohaga.

"Neljas pole sugugi hea koht, see imeb! See on kõige masendavam koht, sest sa oled nii lähedal...," rääkis poodiumikohast 1,4 punkti kaugusele jäänud Woods.

"Andsin täna endast kõik, kuid konkurents oli väga-väga tihe. See finaal oli uskumatult kõrgetasemeline," lisas 26-aastane inglane, kelle parimat sooritust hinnati 91 punktiga.

Meeste pargisõidu võitis norralane Oyster Braaten (95p). Hõbedale tõusis eelmisel olümpial Sotšis pronksiga leppima pidanud Nick Goepper USA-st (93,6), kolmanda koha teenis üllataja Alex Beaulieu-Marchand Kanadast (92,4).