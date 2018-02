Medalilootust pole, koht esikümne piiril oleks super

Karm reaalsus on see, et reedel avataval Pyeongchangi olümpial pole eestlastel põhjust medalit oodata. Suurim lootus kõrgele kohale on alles nädalavahetusel kahevõistluse MK-etapil 2. koha saanud Kristjan Ilvesel, kuid… erinevalt Hakuba võistlusest on olümpial kohal kõik maailma parimad.

30 aastat tagasi Calgary olümpial pronksi saanud Allar Levandi vaatab oma lemmikalal müttava 21-aastase Ilvese tegemisi kaasa elades, kuid kainelt. „15. koht oleks hea, esikümne piiril juba väga hea,” hindas ta Eesti olümpiakoondise esinumbri võimalusi. „Usun, et viimane MK-etapp mõjus talle positiivselt. Sport on suurte egode maailm ja kui tahad kuhugi jõuda, tuleb suurelt mõtelda.”

Kahevõistlus oli Eesti talispordis juhtival kohal 1990-ndatel. Pärast pikka mõõna on see taas pildis, kuid olümpial ollakse ainult kahe mehega. Peale Ilvese stardib ka Karl-August Tiirmaa. „Asjade selline seis ei tee kurvaks ega valmista rõõmu. See on reaalsus,” nentis Levandi. „Sport on selles mõttes tore, et kõik on mõõdetav. Sa kas oled tulemuste poolest tasemel või mitte.”