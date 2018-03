Matti Nykänen: Soome tippsport on ebaõnnestunud!

Suusahüpete neljakordse olümpiavõitja Matti Nykäneni sõnul on Soome Olümpiakomitee tippspordi üksus oma tegevuses täielikult ebaõnnestunud.

Suure süüdlasena toob Nykänen välja spordiüksuse juhi, endise suusahüppaja Mika Kojonkoski, kes on tippspordi tegevust aastaid kureerinud.



"See on täiesti selge, et tippspordi üksus on oma töös ebaõnnestunud. Kuid paraku on terve Soome spordikultuur seda, sest soomlased ei julge piisavalt kõvasti treenida!" põrutas Nykänen Soome ajakirjandusele.

Ühtlasi kritiseeris Nykänen ka Soome spordijuhtide suutmatust ekssportlaste pensionisüsteemi tööle panna.

"Praegune süsteem on suur naljanumber! Näiteks kui olümpiavõitjad Juha Mieto ja Lasse Virén ei saa sportlastele mõeldud pensionit, siis pole selles ju mingit loogikat," kurjustas endine suusahüppekuulsus.

Soome koondis võitis lõppenud Pyeongchangi taliolümpialt ühe kulla, ühe hõbeda ja neli pronksi, olles riikide arvestuses 18. kohal.