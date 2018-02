Martin Fourcade astus venelaste kaitseks välja ja keeldus boikotist

Viiekordne laskesuusatamise olümpiavõitja Martin Fourcade ütles, et tema Tjumenis toimuvat MK-etappi ei boikoteeri ning tahaks Venemaa sportlasi näha Pyeongchangi olümpiamängude lõpetamisel oma riigi lipu all marssimas.

"Ma arvan, et see oli õige otsus, et hooaja finaaletapp jäeti Tjumenisse. Mul on au seal osaleda," rääkis Pyeongchangis kolm kulda võitnud prantslane väljaandele Ouest-France.

Ühtlasi avaldas Fourcade toetust Venemaa sportlastele. "Ma usun, et olümpiamängudel osalevatel Venemaa sportlastel on õigus minna oma lipu all lõputseremooniale. Venelased on väga patriootlikud ning ma ei arva, et käsk olümpialipu all marssida muudaks midagi dopinguvastases võitluses. Olümpial on palju teisi riike, kellel polnuks õigust seal võistelda, kui nende suhtes oleks kasutatud sama rangeid nõudeid kui venelaste puhul," sõnas Fourcade.

Täna hommikul olid nii USA kui Tšehhi laskesuusatamise koondised teatanud, et nemad 22.-25. märtsini Tjumenis toimuvale MK-etapile ei lähe, sest Venemaa tippsport ei ole puhas.