Marit Björgen tõusis kõigi aegade parimaks

Murdmaasuusatamises naiste paarissprindis täna Norra pronksile aidanud Marit Björgen võitis oma pika karjääri 14. taliolümpiamedali, millega tõusis kõigi aegade edetabelis Ole Einar Björndalenist mööda ihuüksi esikohale troonima.

Pyeongchangi olümpialt juba täiskomplekti medaleid - kulla, hõbeda ja kaks pronksi - võitnud Björgen tõusis tänase medaliga kõigi aegade liidrist Ole Einar Björndalenist mööda - legendaarsel laskesuusatajal on kirjas 13 medalit, Björgen sai täna kirja oma 14. talimedali. Björndalen edestab Björgenit aga napilt kuldade arvu poolest - kui laskesuusatajal on kirjas kaheksa kulda, neli hõbedat ja üks pronks, siis Björgeni kontol on seitse kulda, neli hõbedat ja kolm pronksi.

Medalite koguarvult kolmandal kohal olev Björn Daehlie võitis oma karjääri jooksul kaheksa kulda ja neli hõbedat.

Norra esikolmiku järel on neljandal kohal Hollandi kiiruisulegend Ireen Wüst, kelle arvel on 10 medalit - viis kulda, neli hõbedat ja üks pronks. Ühe kulla ja hõbeda on Wüst võitnud ka Pyeongchangis.

Koos suveolümpiatega on Björgeni ees veel kolm nime: ujuja Michael Phelps (23 kulda, 2 hõbedat, 3 pronksi) 28 medaliga, võimleja Larissa Latõnina (9-5-4) 18 medaliga ning võimleja Nikolai Andrianov (7-5-3) 15 medaliga.