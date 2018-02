Marit Björgen keeldus olümpia avamisel Norra lipu kandmisest

Norra olümpiakomitee tegi suusalegend Marit Björgenile ettepaneku kanda Pyeongchangi olümpiamängude avatseremoonial rahvuslippu, kuid norralanna keeldus.

Björgeni loobumisotsuse järel valiti lipukandjaks laskesuusataja Emil Hegle Svendsen.

Norralanna ütles austavast ülesandest ära, sest juba päev pärast avamist ehk sel laupäeval asub ta stardijoonele 15 km suusavahetusega sõidus.

"Marit on meie koondise suurim sportlane ja see on loomulik, et ta oli esimene valik. Kahjuks ei luba reeglid Ole Einaril (Björndalen) avamisel lippu kanda, seega olen õnnelik, et pöörduti minu poole," sõnas 32-aastane Svendsen.

Meeslaskesuusatajate esimene võistlus on pühapäeval, kui kavas on 10 km sprint.