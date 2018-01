LUMMAVAD FOTOD | Kas olümpiarajatisi ootab sama saatus? Lõuna-Korea kunagine peen suusakuurort on tänapäeval tõeline kummituslinn

Lõuna-Korea põhjaosas, vaid sadakond kilomeetrit PyeongChangi olümpiamängude toimumispaigast asub kunagine suusakuurort Goseong, mille kasutamine lõpetati kümmekond aastat tagasi ning on tänapäeval muutunud judinaidtekitavaks kummituslinnaks.

Mäesuusatamine oli Lõuna-Koreas omal ajal populaarne ajaviide ning Goseong oli juba alates 20. sajandi algusest kohalike seas populaarseks puhkuseveetmise kohaks, kuid huvi suusatamise vastu hakkas ühel hetkel riigis kahanema ning 2006. aastal otsustati kuurort sulgeda, kusjuures suurem osa seal praegu olevast tavaarist jätab mulje, nagu oleks sellest päevapealt lahkutud.

Suusalaenutuspunktides on endiselt riiulis vanad suusad, hunnikutes on suusasaapad ja muu varustus, hotellid ja ööklubid on aga muutunud sellisteks, et nõrganärvilised ei julgeks sinna ilmselt oma jalgagi tõsta...

Reutersi fotograaf Kim Hong-Ji käis kunagist talveparadiisi pildistamas ning naasis sealt äärmiselt kõnekate piltidega.

Samal ajal on Koreas tekkinud tõsine arutelu selle üle, mis saab PyeongChangi olümpiarajatistest. Kas neid ootab kümne aasta pärast sarnane saatus?