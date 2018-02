Lumelaudur on pärast jubeda tuulega peetud finaali marus: ma kartsin oma turvalisuse pärast

Täna varahommikul peetud naiste lumelaua pargisõidu finaali kimbutas kohutav tuul, kuid võistlus sai peetud ning medalid jagatud. Suurbritanniat esindav Aimee Fuller kritiseeris korraldajaid, et üldse võistlejad rajale lasti.

BBC-iga rääkinud Fuller, kes jäi finaalis 17.kohale, kritiseeris, et keegi võistlejatest ei võtnud enne võistluspäeva algust sõna. "Me kõik tundsime kergendatult, kui hommikul finaal edasi lükati aga siis tuul vaibus ja järsku olid kõik jälle põnevil. Aga ma arvan, et keegi ei julgenud välja öelda enda arvamust," ütles britt.

"Ma mõtlesin, et kas see on üldse turvaline. Minu turvalisus on minu prioriteet," ütles ta pärast finaali, mis tõi Soomele teise pronksmedali.

Fuller on vaadanud ka ilmateadet ja teab, et järgnevatel päevadel peaksid olud veel halvenema. "Minu arvates, et olnud see võistlus täna hea näide naiste pargisõidust," lisas ta.