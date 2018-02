Lõuna-Korea spordijuht ülbitses olümpial vabatahtlikega

Lõuna-Korea olümpia- ja spordikomitee president Lee Kee-heung sattus Pyeongchangi olümpial oma ülbe käitumise tõttu skandaali ja pidi talimängude vabatahtlike ees vabandama.

Lee sattus olümpial töötavate vabatahtlikega tulisesse sõnasõtta Alpensia murdmaasuusatamise keskuses, kui istus tribüünil Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) liikmete jaoks mõeldud kohale ja keeldus sealt lahkumast.

Uudisteagentuuri KBSi andmetel oli spordijuht karjunud ja tekitanud väga ebameeldiva õhkkonna. Korea Times kirjutas, et Lee käratanud vabatahtlikele, et ta ei lahku enne kui ROKi president Thomas Bach saabub. Lisaks olevat ta öelnud: "ROK on tühiasi, meie oleme korraldajariik!"

Pyeongchangi mängude pressiesindaja Sung Baik-you kinnitas hiljem, et Lee`l polnud tõesti mingit õigust ROKi liikmete jaoks mõeldud tribüünil istuda. Tal polnud ka vastavat akrediteeringut.

Pärast skandaali paisumist käis Lee vabatahtlikega kohtumas ning esitas neile ka ametliku vabanduse.