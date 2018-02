Lõuna-Korea on sunnitud olümpia lähedal korraldama loomade tapatalguid

Taliolümpiamängudeks valmistuvat Lõuna-Koread vaevab gripilaine, mis sunnib riiki tapma ligi miljon kana.

Samal ajal kui Põhja-Koreas on Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) teatel enam kui 81 000 inimest haigestunud seagrippi, on lõunakorealased hoolikalt oma haigestunud kanu tapmas, et enda poolel piiri linnugripi viiruse levikut peatada.

Tervishoiuametnike sõnul hakkasid gripiviirused levima detsembrikuise krõbeda külmalaine ajal ning ei ole märke, et need lähiajal kaduma hakkaksid.

Lõuna-Korea valitsus tellis Seouli lähedal umbes 764 000 kana tapmise, et vältida H5N6 viiruse levikut lindudelt inimestele, kirjutab New York Post.

Antud linnugripi tüve levik avastati kahes Gyeonggi piirkonna farmis laupäeval ning nendest farmidest kästi tappa kokku 334 000 kana. Lisaks surmati ettevaatusabinõuna veel 430 000 kana, hävitati ka pool miljonit kanamuna.

"Antud viirustüvi on väga patogeeniline ja levib kiiresti," sõnas Lõuna-Korea põllumajandusministeeriumi esindaja.

Hirmus, et linnugripp võib levida ka olümpiamängudele, pandi kõik linnufarmide töötajad karantiini ning linnades asuvatel turgudel keelati linnuliha müük.