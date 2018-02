"Lõigata või mitte lõigata - selles on küsimus" ehk mis saab Rootsi uue laskesuusaässa blondidest kiharatest

Eile imelise lõpuga laskesuusatamise jälitussõidus hõbemedalile tulnud Sebastian Samuelsson lubas sotsiaalmeedias, et medali korral lõikab ta oma blondid kiharad maha, aga...

See diil ei sobi kohe mitte rootslase koondisekaaslastele! Nemad tahavad, et ta ootaks igaks juhuks teatesõidu ära. "Kuna ma nii väitsin, siis ma pean seda tegema, aga nad ütlesid, et sa ju kunagi ei tea, mis juhtuda võib," selgitas Samuelsson oma keerulist olukorda ESPN-ile.

Segateatesõit on Pyeongchangis kavas 20. veebruaril ning meeste teatesõit kolm päeva hiljem. Eks ole näha, kas Samuelsson ilmub starti lühikeste või pikkade juustega.