Lindsey Vonni kingadesse astuv Shiffrin: ma ei usu, et see ta viimane olümpia oli

USA uue põlvkonna mäesuusatäht Mikaela Shiffrin pole sugugi kindel, et Lindsey Vonni olümpiakarjäär läbi on.

33-aastane Vonn on lõpetamise kohta varemgi vihjeid teinud, kuid pärast kiirlaskumises võetud pronksmedalit ütles ta kindlalt, et tema keha ei pea enam neli aastat vastu.

"Tundes Lindseyt, siis ma ei usu teda," naeris kolleegist 11 aastat noorem Shiffrin NBC-le antud usutluses. Lisaks väitis ta, et pole sugugi kindel, kas suudab Vonni kingadesse astuda, aga teeb omalt poolt maksimumi.

"Ma ei tea, kas suudan teha seda nii nagu tema on teinud, aga ma annan endast kõik, et aidata sel alal kasvada. Parimaks viisiks on muidugi suusatada nii hästi kui ma suudan ja proovin oma taseme järgmisele tasemele viia," lubas ta.

Ameeriklastest saidki Pyeongchangi mäesuusatamises medali kaela vaid nemad kaks. Shiffrin teenis kulla ja hõbeda, Vonn pronksi.