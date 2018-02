Levandi: Ilvesel on nüüd nälga ja tahtmist küllaga

1988. aastal Calgary talimängudel kahevõistluses pronksmedali võitnud Allar Levandi sõnul ootas suure mäe võistlusel 28. kohaga leppima pidanud Kristjan Ilves kindlasti rohkemat.

"Mina olen pealtvaataja, vaatan ja valutan südant samamoodi nagu kõik teisedki," rääkis Levandi ERR-ile, vahendab ERR Sport.

"Kristjan Ilves oleks kindlasti ise paremini tahtnud, aga seekord sedapsi ja ma arvan, et tal on nüüd nälga ja tahtmist küllaga. Paneme siit ainult gaasi põhja."

Arvad, et Eesti kahevõistleja näol võiks kunagi medalimees ka kerkida, ei ole ebarealistlik? "See ei ole üldse ebarealistlik, aeg annab arutust. Materjal on väga hea."