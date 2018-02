Lepik ostis pangalaenu eest suusad ja paugutas välja ajaloo parima olümpiatulemuse

Johanna Talihärm teenis Pyeongchangis küll tubli 22. koha, ent Eesti parima laskesuusataja olümpiatulemuseni on tal veel täpselt pool maad minna.

Tamsalu spordihoones Eesti Päevalehte vastu võttes veab selle maja perenaine Lepik näo naerule. „Tore, et mind pole lõplikult ära unustatud,” tänab ta.

Kõik see juhtus ammu, 26 aastat tagasi Albertville’is. Eesti Vabariik oli äsja taassündinud ja talisportlastel polnud veel paar kuud enne mänge usku, et võistlema saavad.

„Olime talve hakul Soomes laagris, kui ligi astus kohalik ja kinkis kõigile koondise naistele Albertville’i kirjadega kindad – nagu toona ikka vaestele eestlastele nänni jagati,” vaatab Lepik ajas tagasi. „Naersime, et näe, nüüd läheme Albertville’i. Järsku tuli teade: ongi minek! Ilus vorm anti selga ja puha. Vaatasin, et uusi suuski on vaja – leidsin käendajad, läksin panka ja võtsin seks puhuks laenu.”