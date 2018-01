Läti olümpialootus nimetas Venemaa sportlasi varasteks

Skeletonisõidu olümpiavõitja Martins Dukurs kritiseeris teravalt Venemaa sportlasi, kes olevat röövinud õige olümpiavaimu.

"Minu silmis on Venemaa sportlased täielikult hävitanud olümpiavaimu. Me oleme paljaks varastatud. Isegi kui õiglus lõpuks võidab, et hooli sellest enam keegi," rääkis Dukurs Läti Delfile.

Lätlase sõnul on keelatud ainete abil tiitleid võitnud venelased puhtakujulised vargad. "See teeb valus, sest ma olen üles kasvanud sooviga edu saavutada. Algul ei suutnud ma neid jutte isegi mitte uskuda. Kui venelased küsivad, kuidas ma neid skandaale uskuda saan, siis ma küsin vastu: aga miks ma peaksin teid uskuma?"

33-aastane Dukurs on viiekordne maailmameister ja üheksakordne Euroopa meister. 2010. aasta Vancouveri olümpial võitis ta hõbemedali ning samal kohal lõpetas ta ka Sotši mängudel, kuid venelase Aleksander Tretjakovi diskvalifitseerimise järel tõusis ta kuldmedalile.