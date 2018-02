Kulla võitnud Laura Dahlmeier: päris karmid tingimused - väga külm ja tuuline

Laskesuusatajate olümpiaprogramm algas täna naiste 7,5 km pikkuse sprindivõistlusega, kus võidutses täpselt lasknud 24-aastane sakslanna Laura Dahlmeier.

"See on nii imeline, et ma ei teagi, mida öelda. Olen lihtsalt väga õnnelik ja uhke, sest võistlus oli tõesti raske," sõnas seitsmekordne maailmameister.

"Tingimused polnud kaugeltki kerged - oli väga külm õhtupoolik ja lasketiirus oli päris tuuline. Lootsin, et olin piisavalt kiire, kuid polnud selles kindel, sest rada oli raske. Treener ütles distantsi lõpuosas, et pean iga sekundi eest võitlema ja sõitma oma elu eest," lisas Dahlmeier, kellele järgnesid Marte Olsbu (Norra) ja Veronika Vitkova (Tšehhi).

Ka Eesti jaoks algas laskesuusatamise programm suurepäraselt, sest Johanna Talihärm saavutas 22. koha.