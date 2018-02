Kuidas pääses "turistiks" tituleeritud freestyle-suusataja Pyeongchangi? Olümpiapääset saada on lihtsam, kui Te arvate!

Ungarit esindav ameeriklanna Elizabeth Swaney oli Pyeongchangi olümpia konkurentsitult kõige halvem freestyle-suusataja, kuid tema pääs võistlusele tuli lihtsamalt, kui Te arvate.

33-aastane ameeriklanna on varem esindanud ka Venetsueelat, kuid 2015. aastal sai ta tänu esivanematele Ungari kodakondsuse. Swaney vähestest oskustest vihjab ka see, et ta on see hooaeg suutnud vaid korra pääseda 28 parema hulka MK-etappidel. Kuid see teda ei takistanud.

Swaney pääsme Pyeongchangi tagas aga taktikaline mõtlemine. Nimelt käis "ungarlanna" ainult nendel etappidel, kus oli vähe osalejaid. "Tema valdkonnas pole palju osalejaid, nii ta käiski ainult etappidel, kus oli 24, 25 või 28 naist," selgitas Rahvusvahelise Suusaliidu kohtunik Steele Spence.

"Ta osales nendel võistlustel pidevalt mitme aasta jooksul. Vahest kukkusid teised tüdrukud ja katkestasid, siis ta ei lõpetanud ka viimasena," lisas ta. Pyeongchangi lubati ta eripääsmega, sest kuna Ungaris pole talisport populaarne, oli erikutset tänu tema tulemustele lihtne hankida.

Kuigi Swaney sai olümpia kvalifikatsioonivõistlusel oma parima soorituse eest vaid 31,40 punkti - eelviimane koht sai 45,0 ja üle-eelviimne 56,6! -, lõi ta finišeerides käe uhkelt püsti.