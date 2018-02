Kuidas on olla talimängudel staar? Lindsey Vonni näide

Lõuna-Korea taliolümpia läheb ajalukku sellega, et üle pika aja puuduvad mängudelt jäähokiliiga NHL-i tähed. See omakorda toob veelgi suuremasse fookusesse individuaalalade staarid. Juba enne mängude algust teavad kõik, et rahvusvahelises plaanis on suurimateks tõmbenumbriteks kaks ameeriklast: lumelaudur Shaun White ja mäesuusataja Lindsey Vonn.

White täidab Pyeongchangis oma ülesande ehk võidab lumelaudurite rennisõidus kuldmedali. White’i võit on justkui Hollywoody filmistsenaariu. Esmalt liidrikohta nautinud mees kaotab selle, kuid võistluse viimase laskumisega toob võidu ikkagi koju. Emotsioonid on ülevad.

Teist korda sagivad ajakirjanikud ühe sportlase pärast Pyeongchangis kolmapäeval, kui kavas on Vonni meelisala kiirlaskumine. Säärast muinaslugu nagu White’iga seekord aga ei juhtu. Ameeriklanna teenib oma viimasel olümpial kõigest pronksi. Meediat ei kõiguta see aga vähimalgi määral ja 33-aastasele ameeriklannale joostakse ikkagi tormi.