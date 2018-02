Kristjan Port Venemaa dopinguskandaalist: süüdi on nii riik kui sportlased

Eesti Antidopingu nõukogu liige Kristjan Port rääkis ETV saates "Ringvaade", et usutavasti pole Venemaa dopingusaaga, mis tänase spordikohtu otsusega taaskord päevakorda tõusis, veel kaugeltki lõppenud.

"Ma ei usu, et sellega on asi lõppenud, pigem võrdlen olukorda ühe pika filmi algusega, kus tundub, et pätid võidavad ja nendel läheb hästi. Me peame kannatama. Informatsiooni tuleb kindlasti juurde ja reaktsioone on veel oodata," rääkis Port.

"Vaieldamatult on kõik süüdi," vastas Port küsimusele, kellel lasub Venemaa dopinguskandaalis suurem süü, kas riigil või sportlastel.

"See on selline olukord, kus isegi puhtad sportlased näevad, mis toimub. Tippsportlased ei ole rumalad. Nad näevad väga selgelt, mis inimestega toimub, kui kiiresti vorm muutub, kes milliseid tulemusi saavutab. Selles kultuuriruumis toetatakse seda, kuna riigi jaoks ei ole olümpiamängud sportlaste vaheline rivaalitsemine, vaid riigi küsimus - sõda ilma relvadeta, seda on ka mitu korda öeldud. Seetõttu ei saa ka eraldi ühtegi süüdlast välja tuua."