Kovaltšuk ütles, mida arvab naiste hokist. Naised solvusid

Venemaa hokistaar Ilja Kovaltšuk juhtus vaatama olümpiamängudel naiste kohtumist kaasmaalannade ja Kanada vahel ning see, mis jääl toimus, erilist muljet talle ei jätnud.

Vene meedia küsis Kovaltšukilt, milliseid emotsioone mäng tekitas?

„Vaatasin naiste hokit esmakordselt, ka telerist pole pilku peale visanud. Kahju, et meie omad kaotasid, aga kanadalannad uisutasid ka kiiremini. Pärast kuulsin, et Kanada ja USA ongi naiste seas tugevamad.

Kui nüüd ausalt öelda, siis see, mida nägin, pole mulle. Ärgu tüdrukud solvugu, aga naiste hoki pole see, mida mul oleks vaja."

Kas Kanada naised on mängumaneeri poolest võrreldavad Kanada meestega, küsiti veel.

„Nägin paari jõuvõtet, meie omad vastasid. Nagu aru sain, võib naiste hokis tõugelda, aga neil käib see kummaliselt, mitte nagu inimestel."

Venemaa naiste hokikoondise ründaja Anna Šohhina tunnistas, et Kovaltšuki sõnad riivasid teda ja naiskonnakaaslasi. „Ebameeldiv oli tama arvamust lugeda. Nii suur staar ei tohiks nõnda öelda. Ja kui tal ka on oma arvamus naiste hoki kohta, siis jätku see endale.”