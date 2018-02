Korraldajad ei lubanud Prantsusmaa olümpialastel mälestada hukkunud meeskonnakaaslast

Pyeongchangi taliolümpial osalevad Prantsusmaa suusatajad on marus, sest korraldajad ei luba neil kanda kiivritel kleepse, mis mälestaksid eelmine aasta hukkunud David Poissoni.

2013. aastal mäesuusatamise maailmameistrivõistlustel kiirlaskumises pronksmedali võitnud Poisson sai novembris Kanadas Alberta provintsis Nakiska suusakeskuses treenides surma. Tema koondisekaaslastel olid Pyeongchangi kaasa võetud kleepsud, kuhu peale oli kujutatud kala pea, mis vihjab Poissoni perekonnanimele, mis tähendab prantsuse keeles "kala".

Kuid olümpiamängudel on kehtestatud karmid reeglid, mis keelavad igasuguste siltide ja märkide kandmise.

"Ma olen väga pettunud, et nad ei lubanud meil kanda neid kleepse, sest need ei reklaaminud mitte midagi," ütles Prantsusmaad olümpial esindav Adrien Theaux.

"See oli lihtsalt austusavaldus meie sõbrale. See ei olnud mõeldud teiste ees uhkustamiseks, vaid meile endale. Kuid see ei peatanud meid talle mõtlemast," lisas ta.