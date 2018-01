Korjame üles kõik, millest teised taseme puudumise tõttu loobuvad

Eesti olümpiakomitee spordidirektori Martti Raju sõnul on otsustatud, et Eesti saadab välja kõik, kellel tekib selleks õigus. Suured spordiriigid jätavad paljud kõrge koha perspektiivita sportlased olümpiarongilt maha, aga Eesti, kellele tähendab iga olümpial võistlev atleet võimalust taustatiimi suurendada, võtab kõik pakutu avasüli vastu. Seetõttu jõuavad olümpiale ka need, kelle võimalused näisid veel mõned päevad tagasi minimaalsed – näiteks Algo Kärp.