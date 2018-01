Koread marsivad taliolümpial ühise lipu all ja panevad välja ühise jäähokitiimi

Põhja- ja Lõuna-Korea nõustusid järgmisel kuul PyeongChangis toimuvatel taliolümpiamängudel avatseremooniale marssima ühise "ühendatud Korea" lipu all.

Samuti lepiti kokku, et välja pannakse esimest korda olümpiamängude ajaloos ühine tiim, täpsemalt ühine naiste jäähokikoondis. Lõuna-Korea hokitreenerid ja konservatiivsed ajalehed on juba plaani osas muret väljendanud, öeldes, et see võib kahjustada mängude võõrustajariigi medalivõimalusi, vahendab BBC.

Kümned tuhanded inimesed on allkirjastanud online-petitsiooni, soovitades president Moon Jae-inil Koreade ühistele plaanile kriips peale tõmmata.

Praeguste plaanide kohaselt tuleb Põhja-Korea delegatsioon - nende seas 230 tantsutüdrukut, 140 orkestrimuusikut ja 30 taekwondo võitlejat - üle piiri lõunasse mööda maad, mis tähendab, et kahe riigi maismaapiir avatakse esimest korda pea kahe aasta jooksul.

Põhja-Korea saadab PyeongChangi ka 150-liikmelise delegatsiooni paraolümpiamängudeks.

Naaberriikide kokkulepped peab veel heaks kiitma rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK), kes koguneb Šveitsi Lausanne'i asja arutama laupäeval. Olukorra muudab komplitseerituks tõsiasi, et Põhja-Korea lasi mööda oma sportlaste registreerimise kuupäeva ning samuti pole nende atleedid täitnud nõutud kvalifikatsiooninorme.

Lõuna-Korea peab põhjanaabrite võõrustamiseks välja mõtlema, kuidas pääseda mööda ÜRO turvanõukogu keelust teha rahaülekandeid Pyongyangi. Samuti on osad kõrgemad Põhja-Korea ametnikud ÜRO "mustas nimekirjas".