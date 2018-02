Koread esindav venelane kritiseeris Martin Fourcade`i: ime, et keegi pole talle virutanud

Lõuna-Koread esindav Venemaa laskesuusataja Timofei Lapšin kritiseeris teravalt Pyeongchangi olümpial juba kolm kuldmedalit võitnud Martin Fourcade`i.

Lapšin meenutas eelmise Sotši olümpia eel toimunud Antholzi MK-etapi jälitussõitu, kus Fourcade käitus tema suhtes väga üleolevalt.

"Sõitsime koos Simoniga, Martin Fourcade`i vennaga. Tundus, et otsustame omavahel, kes on tugevam, kuid siis sekkus Martin. Viimasele laskumisele eelnenud kurvis hakkas ta mind välja suruma. Surus ja surus, mul polnud enam kuskile minna! Kuna rada lõppes, jäin sisuliselt seisma," meenutas Lapšin.

"Lõpptulemusena sai Simon üheksanda koha, Martin oli kaheksas. Keegi sai minust veel mööda ja lõpetasin üheteistkümnendana. Väga inetu! Ma arvan, et maailma tipptegija ei peaks selliseid trikke tegema. Kui oled tugevam, sõida mööda! Ta ütles mulle ka paar kurja sõna," kritiseeris venelane.

"Ta käitub rajal väga inetult. Kujutab ette, et maailmameistritele on lubatud. Imestan, et keegi pole talle veel virutanud," lisas Lapšin, kes esindas kuni 2016. aastani Venemaad.