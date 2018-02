Kolumbia kiiruisutaja Pyeongchangis: ma ei tea, kuidas ma siia sattusin!

Pyeoncghangi taliolümpial võistlevad Kolumbia kiiruisutajad nimetasid Lõuna-Koreas valitsevaid külmakraade "kohutavateks". Krõbeda ilmaga aitab võidelda vaid rõõm mängudele pääsemise üle.

Reutersile intervjuu andnud Laura Gomez Quintero rääkis, et kuulis oma olümpiale minemisest mõned päevad tagasi. "Ma olen šokis, sest mulle öeldi alles eelmisel nädalal! Olla Koreas on tõeline üllatus. Ma ei tea, kuidas ma siia sattusin!"

"Siin on külm," lisas ta. "See on kohutav, kuna me oleme harjunud, et meil on kogu aeg suvi, aga siin on tõeline talv ja me oleme taliolümpial. Ma olen üliõnnelik."

27-aastasel Gomez Quinterol polnud veel kolmapäeval ametlikku olümpiavormi ega uisutamisülikonda.

Ta rääkis, et tegi (rull)uisutamisega esimest korda tutvust kolmeaastaselt ning hakkas "nalja pärast" kiiruisutamisega tegelema eelmise aasta juulis. Ta võtab osa vaid naiste ühisstardiga sõidust ning loodab, et selleks ajaks jõuab ka tema võistlusülikond kohale.

"Mul on ülikond MK-sarjaks, kuid mitte olümpiamängudeks. Ootan veel," lausus ta.

Teise Kolumbia kiiruisutajana Pyeongchangis starti minev Pedro Causil kuulus Gomez Quinteroga ühte rulluisutiimi, kuid vahetas ala, sest rulluisutamist teatavasti olümpiakavas ei ole.

26-aastane Causil treeninb Salt Lake Citys. "Ma olen siiani šokis. Tavaliselt ma olen inimene, kes ei tee palju pilte ja üritab rahulikuks jääda, aga praegu ma olen kõige järele hull! See on hea kogemus. Ma kavatsen seda nautida, kuid samal ajal tahaks ka konkurentsi pakkuda," rääkis Causil.