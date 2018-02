Kõik saavad finaali! Ilm jätkab Pyeongchangis vingerpussi keeramist

Täna pidanuks Pyeongchangi olümpiamängudel toimuma lisaks meeste lumelaua pargisõidu finaalile ka naiste kvalifikatsioon, kuid halva ilma tõttu jäeti see ära.

Kui reglement sätestab, et kvalifikatsioonis on igal võistlejal kaks katset ja mõlema grupi parimad kuus saavad finaali, siis homme on kõik 27 võistlejat finaalis kohal. Iga üks saab traditsioonilise kolme katse asemel aga kaks üritust.

Eesti aja järgi kell 4 pidi täna toimuma ka meeste kiirlaskumise lõppvõistlus, mis samuti edasi lükati.