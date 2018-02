Kohus jättis Venemaa staarid olümpialt kõrvale

Rahvusvaheline Spordiarbitraaž (CAS) otsustas, et Venemaa spordi superstaarid Sergei Ustjugov, Anton Šipulin ja Viktor Ahn peavad Pyeongchangi olümpiamänge kõrvalt vaatama.

Nimetatud kolmik ei ole kunagi andnud positiivset dopinguproovi, kuid rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) teatas mõnda aega tagasi, et Pyeongchangi neid ei oodata. Seejärel kaevati otsus CAS-i, kuid nüüd avaldas viimane, et ka nemad ei luba sportlasi olümpiale.

Kokku oli CAS-i kaebuse esitanud 47 Venemaa sportlast, kuid nüüd otsustati, et kedagi neist olümpiale ei lubata. Varem on olümpiamängudel osalemise loa saanud 168 Venemaa sportlast, kes võistlevad Pyeongchangis neutraalsete atleetidena.

Viimast otsust põhjendas spordikohus sellega, et venelastele on niigi juba erandeid tehtud ja neil puuduvad venelaste ees edasised kohustused. Rahvusvaheline olümpiakomitee teatas seepeale, et nad toetavad CAS-i dopinguvastast võitlust, mis aitab puhastel sportlastel ausalt võistelda.