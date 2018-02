Kelle kätetöö? Soome YLE2 kanali olümpiaülekandeid enam Eesti teleritest ei näe

Soome kanalitelt spordiülekandeid vaatama harjunud inimesed said täna hommikul halva üllatuse osaliseks, kui selgus, et YLE2 vahendusel nad olümpiat enam ei näe.

Nimelt vaatas neile esimest korda käimasoleva olümpia ajal ekraanilt vastu kiri: "Kanalil puudub õigus Eestis taliolümpiamängude ülekandeid edastada. Eestis näeb ülekandeid Kanal 2, Kanal 12, Eurosport 1 ja Eurosport 2 kanalite vahendusel."

Ei pea ilmselt pikemalt mõistatama, kes soomlastel juhtme seinast tõmbas. Teleõigused nende olümpiamängude puhul kuuluvad Eesti Meediale, kes iseenesest ei tee näpuga reegliteraamatus järge ajades midagi valesti.

Kannatab lihtsalt televaataja, kes eelistab teatud alasid soomekeelse kommentaariga vaadata. Pealegi võis YLE2 nautida spordialasid, mida Kanal 2 ja Eurosport ei paku.

Olgu öeldud, et eelmiste olümpiamängude ajal on ERR lasknud sõbralikult ka soomlastel Eesti territooriumil oma ülekandeid edastada.

Täpsustus: tähelepanelikud lugejad on teavitanud, et YLE2 olümpiaülekanded on kinni keeratud vaid Telia paketis. Elisa kliendid saavad veel soomekeelseid võistlusi nautida.