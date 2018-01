Kasulik leiutis: USA olümpiakoondise paraadvormi on peidetud küttesüsteem

USA olümpiakoondise rõivad jäätantsjate Maia ja Alex Shibutani seljas. Vormi esitlus toimus 22. jaanuaril New Yorgis.

Ameerika Ühendriikide koondis ei pea PyeongChangi taliolümpia avatseremoonial alajahtumise pärast muretsema, sest nende jopedesse on peidetud soojust hoidev küttekeha.

Ralph Laureni disainitud vormidesse on sisse ehitatud eksklusiivne küttesüsteem, mis koosneb rõivastele trükitud süsinikust ja hõbedasest soojust juhtivast tindist. Kõik see on kujundatud Ameerika lipu kujuliseks ning ei tohiks riietele peale vaadates kõrvaltvaatajale silma torgata.

Soojust kontrollib selles seadmes väike patarei ning vidinat võib vastavalt temperatuurile kas soojemaks või külmemaks keerata - vastavad nupud on tehtud spetsiaalselt eriti suured, et neid saaks ka kindaga vajutada. Patarei kestab kuni viis tundi.

USA olümpiakoondis teeb nendel mängudel ajalugu, saates võistlustulle taliolümpia kõigi aegade suurima delegatsiooni ehk 242 sportlast.

Detsembris kirjutas Reuters, et PyeongChangi mängude avatseremoonial ähvardab pealtvaatajaid külm ilm (kuni -14 kraadi) ning staadionil, kus suurejooneline pidu aset leiab, puudub katus. Olümpia korraldajad plaanivad külmaga võidelda kuumakotte ja tekke jagades ning publiku soojas hoidmise eesmärgil pakutakse inimestele tribüünidel erinevaid kaasalöömisvõimalusi.