Kas ROK-i president andis venelastele rohelise tule ning lõputseremooniale tulevad nad oma lipuga?

Mitme allika sõnul pidasid Pyeongchangis kohtunud Rahvusvahelise Olümpiakomitee president Thomas Bach ja Venemaa Olümpiakomitee asepresident Igor Levitin maha nelja minutilise kohtumise, kus arutati ka pühapäevast lõputseremooniat.

Nimelt on pikemat aega ringi käinud jutt, et venelastele antakse võimalus marssida oma lipu all. Kuid paar päeva tagasi avalikuse ette tulnud curlingumängija Aleksandr Krušelnitski dopingu tarvitamine, mis oleks võinud ära nullida igasuguse šansi, et me näeksime Venemaa lippu.

ROK'i esindaja Mark Adams kinnitas, et osapooled kohtusid, kuid ainult seetõttu, et Bach tahtis Levitinile eilse sünnipäeva puhul õnne soovida. "Nad võisid rääkida ka millestki muust selle nelja minuti jooksul, kuid ma tõesti ei tea. Ta kohtub iga päev 30 kuni 40 inimesega," lisas Adams.