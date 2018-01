Kahtluseuss röövib paljudelt Venemaa sportlastelt olümpiale sõidu

Venemaa sportlased võivad mõne nädala pärast algavatelt Pyeongchangi taliolümpiamängudelt eemale jääda pelgalt seetõttu, et rahvusvahelise olümpiakomitee ametnike silmis on nad ebausaldusväärsed.

Niimoodi võis mõista Itaalia dopingueksperdi Valeri Furneironi selgitusi Venemaa väljaandele "Sport-Ekspress".

"Olümpiale kutsutute nimekirjast eemale jäämine ei tähenda automaatselt, et sportlane on rikkunud antidopingu reegleid," selgitas Furneiron nimekirjade koostamist. Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) tahab olla lõpuni kindel, et kõik keda olümpiale lubatakse, on 100 protsenti puhtad. Väiksemagi kahtluse korral jäetakse sportlased nimekirjast välja.

"Tutvudes põhjalikult kõikide aspektidega, tahtsime absoluutset kindlustunnet, et nende aadressil, keda olümpiale kutsutakse, poleks mitte vähematki kahtlust antidopingureeglite rikkumise kohta," sõnas Furneiron. Ta lisas, et nende aadressil, kes nimekirja ei pääse, võidakse tulevikus algatada antidopingureeglite rikkumise juurdlused.

23. jaanuaril andis ROK välja nimekirjad, mille alusel ei pääse olümpiale Venemaa tippudest laskesuusataja Anton Šipulin, murdmaasuusataja Segei Ustjugov ja short-tracki sõitja Viktor Ahn.

Väljaande "Sovetski Sport" andmetel said nimetatud sportlastele saatuslikuks nende nimede figureerimine Moskva antidopingu laboratooriumi infobaasis. Laboratooriumi endise juhi Grigori Rodtšenkovi ülestunnistuste põhjal tegeles Moskva laboratoorium massilise dopingupettusega.